Selbst für Menschen, die sich nicht für Motorsport interessieren, war es kaum möglich, den Gewinn der Formel-1-WM zu ignorieren. Der gerade mal 20-jährige Andrea Kimi Antonelli aus der bolidenverrückten Emilia-Romagna wird jüngster Weltmeister der Geschichte. Nur ein Jahr nach seinem Debüt. Das sonst so ferrarirote Italien im Silberpfeilfieber. Und vereint im Stoßseufzer: erster italienischer Champion seit Alberto Ascari. Alberto wer? Egal. Der Mann wurde Weltmeister im Jahr, in dem Stalin starb, wie der Corriere della Sera die Tragweite dieser Woche zusammenfasste.

Doch Schluss mit den Superlativen. Denn das eigentliche Ereignis waren ja nicht die Zahlenspiele, sondern die Haltung, mit der dieser Titel gewonnen wurde. Mit so viel Herzenswärme und Natürlichkeit, dass man sich fast vorstellen kann, wie künftig sogar christliche Sozialvereine und Kreuzberger Fahrradclubs zum Fähnchenschwenken an die Parabolica von Monza pilgern.

So reizend, harmlos und lebensfroh wirkte Motorsport noch nie. Kein seelenloses Abspulen von Runden, kein aggressives Drängeln, keine strategischen Unfälle und kein unfaires Mackertum hinterm Ziel. Stattdessen hemmungslose Freudentränen und ein sehr normal wirkender 20-Jähriger, der vor den Kameras Jubel, Demut und Team-Lob so brillant auszubalancieren wusste wie die Einteilung seiner Rennstrecken.

Reizend untermalt wurde das Ganze mit stolzen Interviews der Eltern, die klarmachten: Eigentlich ist der neue Champion, dem gerade Rennlegenden wie Lewis Hamilton und Max Verstappen huldigten, noch ein ganz normaler kleiner Junge. Er beziehe bis heute ein monatliches Taschengeld, erklärte Mutter Veronica, die früher bei der Post gearbeitet hat, Geld interessiere Kimi zwar nicht, er nutze es für kleine Dinge wie „Disco-Besuche“, aber „so hat er eine Ahnung, wie das Leben funktioniert“. „Er hat schon als Baby in unserer Garage die Motoren gehört“, schwärmte Vater Marco. „Er würde im Rennanzug zu einer Hochzeit gehen, wenn ich das nicht verhindern würde!“, sinnierte die Mutter.

Zielstrebig, bodenständig und offenbar cool genug, um öffentliche Elternurteile über ihn nicht cringe zu finden – mehr kann man von junger Sportprominenz kaum erwarten. Kein schlechtes Role Model also in diesen Wochen, in denen Jugendliche auf der Straße mehr Zukunft einfordern und die Elterngeneration nahezu täglich über Leistungsbereitschaft oder deren angeblichen Mangel urteilt.

Tatsache ist: Von Taylor Swift über Malala bis Carlos Alcaraz wirken auch junge Prominente heute oft professioneller als die in den Generationen vor ihnen. Und es war eine gute Woche. Am Sonntag krittelte Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß noch öffentlich an Lennart Karl herum. Am Dienstag schoss der 18-jährige Karl in der Champions League das Führungstor gegen Atlético Madrid. Man muss sich wirklich keine Sorgen machen.