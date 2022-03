Wie kann man ukrainischen Geflüchteten in Deutschland helfen? Fragen Sie unsere Expertin

Ankommen in einer neuen Welt: Gedankenverloren steht ein Mädchen nach der Ankunft aus dem ukrainischen Kriegsgebiet im Berliner Hauptbahnhof.

Täglich kommen Tausende aus der Ukraine in deutschen Städten an. Margarete Arlamowski ist in München ehrenamtlich tätig und hat selbst drei Frauen bei sich aufgenommen. Im Expertengespräch erklärt sie, wie man helfen kann.