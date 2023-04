Von Florian Welle

Schon immer haben Leuchttürme die menschliche Fantasie beflügelt. Jules Verne wurde von ihnen zu seiner Abenteuergeschichte "Le Phare du bout du monde" inspiriert, Virginia Woolf zu ihrem virtuosen Roman "To the Lighthouse". Zwar hat moderne Navigationstechnik die weithin sichtbaren Schifffahrtswegweiser, nicht selten Meisterleistungen der Ingenieursbaukunst, mittlerweile so gut wie entbehrlich werden lassen. Doch die Faszination, die von ihnen ausgeht, ist ungebrochen.

Erst recht, wenn sie am Ende der Welt stehen und ein Geheimnis bergen. So wie der windumtoste und häufig in Nebel gehüllte Flannan-Isles-Leuchtturm auf Eilean Mòr. Die zu den Äußeren Hebriden gehörenden Flannan-Inseln umfassen mehrere zerklüftete Eilande, die in früheren Zeiten von den Einheimischen auch "The Seven Hunters", "Die sieben Jäger" genannt wurden - zahllose Schiffe zerschellten einst an den schroffen, meergepeitschten Felsen. Das größte von ihnen ist Eilean Mòr, dessen Namen auf Gälisch "Große Insel" bedeutet, obwohl es nur ein paar hundert Meter lang ist.

Die abgeschiedene Insel im Nordatlantik mit ihrem 1899 von David Alan Stevenson, einem Cousin des Schriftstellers Robert Louis Stevenson, fertiggestellten Leuchtturm birgt das zweitgrößte Rätsel Schottlands nach Nessie: Drei Leuchtturmwärter verschwanden hier spurlos im Dezember des Jahres 1900 unter bis heute ungeklärten Umständen. Seitdem zerbrechen sich die Menschen die Köpfe darüber, was damals in den dunklen Wintertagen mit den einzigen Bewohnern James Ducat, Tom Marshall und Donald MacArthur passiert ist, und widmen dem mysteriösen Geschehen dramatische Balladen (Wilfrid Wilson Gibson: "Flannan Isle", 1912), Popsongs (Genesis: "The Mystery of the Flannan Isle Lighthouse", 1968), Kammeropern (Peter Maxwell Davies: "The Lighthouse", 1980), Filme (Kristoffer Nyholm: "Keepers", 2018) und Romane (Emma Stonex: "Die Leuchtturmwärter", 2021).

Als die Ablösung kommt, findet sie den Leuchtturm leer vor

In der Nacht des 15. Dezember 1900 kommt der Dampfer Archtor auf seinem Weg nach Leith an der Inselgruppe vorbei und läuft beinahe auf Grund, da der Flannan-Isle-Leuchtturm keine Signale sendet. Zwar meldet der Kapitän diese Anomalie bei den zuständigen Behörden, doch wegen des schlechten Wetters erreicht die Hesperus, das Versorgungsschiff des Northern Lighthouse Board (NLB), Eilean Mòr erst am zweiten Weihnachtsfeiertag.

Das Schiff lässt sein Horn ertönen, schießt eine Leuchtrakete ab. Doch Ducat, Marshall und MacArthur antworten nicht. Schließlich setzt Joseph Moore, der nach einem zweiwöchigen Landaufenthalt turnusmäßig einen der Leuchtturmwärter ablösen sollte, auf die Insel über und macht sich auf den steilen Weg zu dem rund 23 Meter hohen, weißen Leuchtturm.

Angekommen, findet er die Türen verschlossen. Als er sich schließlich Eintritt verschafft hat, steht er in sauber aufgeräumten Zimmern. Ein Anblick, ganz anders als in den allermeisten Zeitungsartikeln beschrieben. Danach sah Moore angeblich einen gedeckten Esstisch sowie einen umgekippten Stuhl als Zeichen eines übereilten Aufbruchs. Eine Beschreibung, die sich schon in Wilfrid Wilson Gibsons Ballade findet.

Dass es sich bei all dem um freie Ausschmückungen handelt, beweisen die Berichte von Joseph Moore und Robert Muirhead, der damals als Inspektor des Northern Lighthouse Board die offiziellen Ermittlungen leitete, nachzulesen auf der Homepage des NLB. So schreibt Muirhead in seinem Bericht vom 8. Januar 1901: "Die Töpfe und Pfannen waren gereinigt und die Küche aufgeräumt worden ..."

Entgegen der Vorschrift hatten die drei Männer den Turm zusammen verlassen

Ebenso kann wohl jenes vermeintlich von Tom Marshall geführte Logbuch ins Reich der Legende verwiesen werden, aus dem erstmals 1920 eine amerikanische Zeitschrift zitierte, und in dem es unter dem Datum des 12. Dezember heißt, dass Ducat ruhig sei und der doch sonst als harter Hund beschriebene MacArthur weine. Die Eintragungen enden schließlich am 15. Dezember mit den kryptischen Worten: "Sturm beendet. See ruhig. Gott ist über allem."

Ob das Logbuch eine Fälschung ist oder nicht, ob Moore den Leuchtturm unordentlich oder aufgeräumt vorfand - es bleibt die Frage, welches Schicksal die Leuchtturmwärter am 15. Dezember 1900 ereilte. Harvie, der Kapitän der Hesperus, vermutet in seinem Telegramm, das er noch am Tag der Ankunft am 26. Dezember absetzte, dass die "armen Kerle" über die Klippen geweht worden sein müssen. Robert Muirhead wiederum geht in seinem Abschlussbericht davon aus, dass die Männer bei dem Versuch, an der westlichen Landungsstelle eine Holzkiste mit Tauen zu sichern, Opfer einer Monsterwelle wurden.

Was auf den ersten Blick einleuchtet, wirft bei näherer Betrachtung allerdings Fragen auf. Zwar gab es durchaus Anzeichen für einen schweren Sturm. So waren Geländer demoliert worden und ein mehr als 1000 Kilogramm schwerer Steinblock hatte sich gelöst. Doch warum haben sich alle drei Wärter auf den Weg gemacht, obwohl laut Vorschrift immer einer im Leuchtturm zurückbleiben musste? Und warum trug Donald MacArthur dabei offenkundig keinen Ölmantel wie seine Kollegen, sondern ging bei bitterer Kälte nur im Hemd nach draußen? Was man deshalb weiß, weil Joseph Moore bei seiner Inspektion MacArthurs Mantel unbenutzt vorfand.

Es sind Ungereimtheiten wie diese, die den Leuchtturm-Mythos von Eilean Mòr immer aufs Neue befeuern und im Laufe der Zeit zu weiteren mal mehr, mal weniger abstrusen Erklärungsversuchen geführt haben. Wurde vielleicht einer der Wärter aufgrund der beengten Verhältnisse verrückt und darüber zum Mörder, ehe er sich selbst umbrachte? Fantastischer: Wurden sie von Piraten oder ausländischen Spionen gekidnappt? Noch fantastischer: Von Außerirdischen? Oder wurden sie die Beute eines riesigen Seevogels, einer gigantischen Seeschlange? Wir werden es wohl nie mehr erfahren.