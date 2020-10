Von Kai Strittmatter

Die Suche nach dem Glück endet dort, wo sie nie hätte enden sollen, im Klischee. An einem sanft in der Herbstsonne ruhenden finnischen See, auf einer einsamen Bank unter Kiefern, dampfend, soeben der Hitze entschlüpft: saunaselig. Das glücklichste Volk der Welt soll in Finnland leben, drei Mal in Folge schon haben es die Vereinten Nationen in ihrem World Happiness Report hier gefunden, am Nordzipfel Europas.