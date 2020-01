Felix Lobrecht ist am Abend in der Weimarhalle von seinem Publikum lange beklatscht worden, er hat die Nacht in einem sehr guten Hotel verbracht und den neuen Tag mit einem Besuch im Fitnessstudio begonnen, aber nun, auf der Rückfahrt, ergreift ihn am Steuer seines Mercedes-Coupé plötzlich trotzdem eine kleine Wut. Der Wagen hält an einem Zebrastreifen, lose Rotten von Studierenden gehen über die Straße in einer Langsamkeit, die man sich leisten können muss. Lobrecht wird bald ungeduldig und ein wenig ungehalten: "Ey, die haben alle 'n gutes Leben, die haben alle zwei Eltern und Geld."