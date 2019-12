Laschet verschickt Printen an Einsatzkräfte im Ausland

Düsseldorf/Aachen (dpa/lnw) - Ministerpräsident Armin Laschet hat den Polizisten und Soldaten aus NRW, die auch über die Feiertage im Ausland sind, zum Dank Printen aus seiner Heimatstadt Aachen zukommen lassen. "Nordrhein-Westfalen fühlt sich diesen Frauen und Männern tief verbunden und ist stolz auf sie", sagte der CDU-Politiker laut einer Mitteilung vom Sonntag. "Die Landesregierung ist der festen Überzeugung, dass das, was diese Einheiten tun, uns alle angeht." Die knapp 300 Päckchen mit der Aachener Spezialität gingen samt einer persönlichen Grußkarte unter anderem nach Mali, Afghanistan oder in den Irak, wo die Einsatzkräfte in verschiedenen Missionen tätig sind.