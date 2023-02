Von Margit Auer, Herbert Renz-Polster und Collien Ulmen-Fernandes

Ich will meinen Enkeln ein weltoffenes Denken vermitteln. Nun wohnen wir in Oberbayern auf dem Land, was zur Folge hat, dass wir öfters an Kruzifixen vorbeikommen, an die ein blutender Jesus genagelt ist. Meine Enkelin (4) fragt dann, was mit dem Mann los sei. Bisher hat sie sich mit der Ausrede abspeisen lassen, er sei eingeschlafen. Wie auch meine Kinder ist sie nicht getauft. Ich sehe die Rolle der Religionen in der Geschichte eindeutig negativ. Was soll ich ihr sagen, ohne sie zu beeinflussen?