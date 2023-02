Von Margit Auer, Herbert Renz-Polster und Collien Ulmen-Fernandes

Letztens ist ein Nachbar zwei Stockwerke tiefer allein in seiner Wohnung gestorben. Er hat keine Angehörigen, und weil erst der Nachlass geklärt werden muss, klebt seit Wochen ein Polizei-Siegel an seiner Tür. Meine Kinder (7, 11) gehen sehr zögerlich daran vorbei, sie haben Angst, alleine durch den Flur zu gehen. Woran der Mann gestorben ist, wissen wir nicht, wir sagen den Kindern, dass es doch schön ist, in seiner vertrauten Umgebung zu sterben. Das beruhigt sie nicht. Was würden Sie tun?