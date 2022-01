Der zehnjährige Sohn will in den Klassenchat, der Vater lehnt Whatsapp wegen des schlechten Datenschutzes ab. Soll er es ihm trotzdem erlauben? Das Familientrio gibt Rat.

Ich lehne Facebook, Whatsapp und Co. aus Datenschutzgründen ab, darum bin ich in vielen Elterngruppen nicht dabei. Jetzt will mein zehnjähriger Sohn unbedingt in den Klassenchat auf Whatsapp. Soll ich meinen Prinzipien treu bleiben und ihn womöglich zum Außenseiter machen? Julian Sch., Osnabrück