Was, wenn der Trainer nicht geimpft ist?

"Jede Minute Bewegung ist wertvoll": Ob im Verein, in der Schule oder allein im Freien, ist Sport für Heranwachsende auch und gerade in Corona-Zeiten unverzichtbar.

Mein Sohn (10) spielt Fußball, im Winter in der Halle. Der Trainer hat nun mitgeteilt, dass er nicht geimpft ist. Er bietet aber an, draußen weiterzumachen, bei jedem Wetter. Mich treibt um, dass es so wenige gibt, die dieses Ehrenamt übernehmen - und mein Sohn liebt Fußball. Soll ich ihn abmelden, mich beim Verein beschweren oder hoffen, dass alles gut geht? Nicole S., Lübeck