Familientrio:Darf ich meinen Kindern ein Haustier verbieten?

Die Töchter wollen unbedingt ein Tier haben, die Freundinnen haben doch auch Katzen und Hunde. Der Vater lehnt das aus Sorge um das Tierwohl ab. Was soll er tun? Das Familientrio weiß Rat.

Von Nora Imlau, Herbert Renz-Polster und Collien Ulmen-Fernandes

Meine Töchter (5 und 10) wollen unbedingt ein Haustier. Wir leben aber im Zentrum in einer Wohnung im 3. Stock. Darum sage ich ihnen immer: "Wer Tiere liebt, hält keine in der Stadt." Sie finden es total überzogen, weil viele Freundinnen Hunde und Katzen in Wohnungen halten. Wenn das wahr ist, sagen meine Töchter, dann sind die Eltern ihrer Freundinnen nicht gut zu Tieren. Wie schaffe ich es, meinen Kindern das Thema Tierwohl zu erklären, ohne andere schlecht aussehen zu lassen?