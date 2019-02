Die Leserfrage

Unser Sohn, 11, soll mit seiner Schulklasse ins Skilager fahren. Ich finde es vollkommen widersinnig, in Zeiten des Klimawandels den Kindern so eine teure, bald aussterbende und umweltschädliche Sportart beizubringen. Aber das Skilager ist in Bayern nicht totzukriegen. Was kann ich tun? Max F., Neustadt

Haben Sie auch eine Frage? Schreiben Sie eine E-Mail an: familientrio@sueddeutsche.de