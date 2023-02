Darf abends babysitten, wer in der Schule krank war?

Der Sohn (17) war länger krank, nun geht es ihm wieder gut, aber einen Tag will er sich noch zu Hause erholen. Seine Mutter fragt sich: Darf er trotzdem am Abend auf andere Kinder aufpassen und so sein Taschengeld aufbessern? Das Familientrio weiß Rat.