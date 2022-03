Mein Sohn (16) hat einen russischen Mitschüler. Sobald im Unterricht die Sprache auf den Krieg in der Ukraine kommt, verteidigt der Junge Russland und findet das Vorgehen Putins "verständlich". Von den Lehrenden wird das so stehen gelassen. Wir Eltern finden das schwierig. Wie können wir angemessen darauf reagieren? Bettina W. aus Weinheim

Margit Auer:

Detailansicht öffnen Margit Auer ist die Autorin der Kinderbuch-Bestseller-Reihe "Die Schule der magischen Tiere", die inzwischen mehr als sieben Millionen Mal gedruckt und in 25 Sprachen übersetzt wurde. Sie hat drei Söhne, die fast alle schon erwachsen sind, und lebt mitten in Bayern. (Foto: Auer)

Als Eltern dürfen Sie zu Recht erwarten, dass sich die Lehrkräfte, die für die Erziehung unserer Kinder zuständig sind, für Frieden und Demokratie einsetzen. Trotzdem sollten Sie sich nicht einmischen, zumindest nicht direkt. Mit 16 ist Ihr Sohn alt genug, um Position zu beziehen. Ermuntern Sie ihn dazu! Falls er Argumentationshilfe braucht, empfehle ich die großartige Rede unserer Außenministerin vor den Vereinten Nationen in New York. Annalena Baerbock hat in acht Minuten vieles auf den Punkt gebracht. Sie wissen schon: "Ihre Panzer bringen keinen Frieden ... " Natürlich ist es interessant, auch die Position des russischen Mitschülers zu hinterfragen. Wie kommt er zu seiner Auffassung? Woher nimmt er seine Informationen? Das wird eine spannende Unterrichtsstunde, bei der die Lehrkräfte hoffentlich endlich Klartext reden. Fragen Sie Ihren Sohn, wie es gelaufen ist. Und setzen Sie sich ebenfalls für Frieden und Gerechtigkeit ein, wo immer es geht.

Herbert Renz-Polster:

Detailansicht öffnen Herbert Renz-Polster ist Kinderarzt, Wissenschaftler und Autor von Erziehungsratgebern und des Blogs "Kinder verstehen". Er hat vier erwachsene Kinder und lebt mit Frau und jüngstem Kind in Ravensburg. (Foto: Random House)

Vordergründig ist die Antwort einfach: Sucht der junge Mann vielleicht ein Vorbild der "Stärke", weil er selbst ausgegrenzt wird? Oder lebt er in einer Informationsblase? Dann gälte es, diese zu durchleuchten. Also im Unterricht Informationsquellen zu vergleichen, mit besonderem Blick auf Kriegsberichterstattung. Auch wäre zu fragen, was genau er "verständlich" findet (auch viele Politiker haben manche Handlungen Putins lange "verständlich" gefunden). Und das, ohne den Jungen an die Wand zu drängen oder fertigzumachen. Das mag im Einzelfall einen Türspalt öffnen. Hintergründig bin ich skeptisch: Gesinnungen orientieren sich nicht an Fakten, sondern an inneren Voreinstellungen: Was ist die "richtige" Ordnung der Welt? Von oben nach unten oder von Mensch zu Mensch? Worauf gründen sich Beziehungen? Geht es da um Macht und Unterwerfung - oder um Vertrauen und Zusammenarbeit? Dieser Kompass ist stärker als jeder Appell an die Menschlichkeit, wir haben es in unserer eigenen Geschichte ja erfahren. Er eicht sich dort, wo die Kinder die Welt und die da herrschenden Beziehungen erfahren: beim Aufwachsen, vor allem in der Familie. Das autoritäre Empfinden von Härte, Ausgrenzung und Überlegenheit ist daher aus Teflon: Putin findet rund um die Erde Anklang, bei dem immer gleichen Typ Menschen. Und sie sind nicht so geboren, sie wurden in dieses Muster hineinbehandelt. Ich bin daher skeptisch, was die innere Reformierbarkeit Russlands angeht: Demokratie und Menschenrechte sind ein Projekt für die Kinderzimmer. Sie beginnen dort, wo Kinder erfahren, dass sie vertrauen können, mitgestalten können und wertvoll sind.

Collien Ulmen-Fernandes:

Detailansicht öffnen Collien Ulmen-Fernandes ist Schauspielerin und Moderatorin. Die Mutter einer Tochter wohnt in Potsdam und hat den Kinderbuch- Bestseller "Lotti und Otto" und den Elternratgeber "Ich bin dann mal Mama" verfasst. (Foto: Anatol Kotte)

Was für ein Geschenk für Ihren Sohn! Nutzen Sie diese Situation für sich, indem Sie ihn in die hohe Kunst des gepflegten Diskurses einführen. Statten Sie ihn mit Argumenten aus. Bringen Sie ihm bei, was "Propaganda" bedeutet, mit welchen Mitteln Putin arbeitet, erklären Sie ihm, warum es Quatsch ist, dass Russland sich ja nur "verteidigen" und einen "Genozid abwenden" müsse und warum es totaler Blödsinn ist, dass die Ukraine ja sowieso niemals eine eigene Staatlichkeit besessen habe. Erklären Sie ihm bitte auch, was es mit Putins mysteriöser "Entnazifizierung" auf sich hat. Und wo wir schon dabei sind: Geben Sie ihm Belege für die Kriegsverbrechen Russlands an die Hand, davon gibt es mittlerweile zahlreiche, Menschenrechtsorganisationen sammeln diese - und mit all diesem Wissen gerüstet, schicken Sie Ihren Sohn in die Diskussion. Möglichst oft sollte er dabei die Worte "Krieg" und "Lügen" in den Mund nehmen, und ich bin mir ziemlich sicher, am Ende des Streitgesprächs hat der russische Mitschüler an Einsicht und Erkenntnis gewonnen und falls nicht, ist Ihr Sohn um eine Debattenerfahrung reicher. Und das ist ja auch schon viel wert