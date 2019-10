München (dpa/lby) - Als erstes Bundesland hat die bayerische Staatsregierung am Sonntag den bayerischen Großelterntag gefeiert - eine Premiere. Bei einem Fest für geladene Familien in München sagte Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU), Omas und Opas leisteten unter anderem einen wesentlichen Beitrag bei der Vermittlung von gesellschaftlichen Werten. In einigen Familien ginge es ohne die Hilfe der Großeltern gar nicht, den Alltag zu meistern.

Ähnlich wie beispielsweise der Muttertag soll der Großelterntag vor allem zu Hause in den Familien begangen und gefeiert werden - so jedenfalls stellt sich das die Staatsregierung vor. Die Idee dazu hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der Tag soll in Bayern künftig einmal im Jahr gefeiert werden, immer am zweiten Sonntag im Oktober.