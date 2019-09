Artikel per E-Mail versenden

München (dpa/lby) - Die bayerische Familienministerin Kerstin Schreyer (CSU) fordert bei Sorgerechtsstreitigkeiten vor Gericht einen Anwalt für Kinder. "Gerade in schwierigen Lebensphasen geraten Kinder schnell aus dem Blick", sagte sie am Donnerstag im Münchner Presseclub. Kinder bräuchten aber eine spezielle Perspektive und die gerate schnell in Vergessenheit, wenn die Eltern sich streiten.

Bislang ist es Usus, dass in schwierigen Streitfällen ein Verfahrensbeistand für das Kind bestellt wird, um das gestritten wird. Das reicht Schreyer allerdings nicht aus, es sei "vielleicht ein bisschen zu wenig, wenn es um die Kinderseele geht", sagte sie. Ein Kind brauche jemanden, der langfristig für seine Interessen einstehe und nicht nur einmal mit ihm spreche und dann im Gerichtssaal neben ihm sitze.

Schreyer hatte die Forderung bereits im Juni erhoben und kündigte nun an, das Thema auch mit ihren Amtskollegen in den anderen Bundesländern und auf Bundesebene diskutieren zu wollen. Sie forderte außerdem Fortbildungen für Familienrichter. "Die Familiensituationen sind heute viel differenzierter geworden", sagte Schreyer. Das liege vor allem daran, dass Väter sich heute ganz anders in die Kindererziehung einbringen. "Die Generation meines Vaters hat tendenziell nicht gewusst, wo die Windeln sind."