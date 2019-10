München (dpa/lby) - Zu Ehren der Omas und Opas wird in Bayern am heutigen Sonntag erstmals ein "Großelterntag" gefeiert. Zur Premiere gibt es ein Familienfest in München - allerdings nur mit geladenen Großeltern, Kindern und Enkeln. Ansonsten soll der Tag, ähnlich wie beispielsweise der Muttertag, vor allem zu Hause in den Familien begangen und gefeiert werden - so jedenfalls stellt sich das die Staatsregierung vor. Die Idee zu dem "Großelterntag" hatte nämlich Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der Tag soll in Bayern künftig einmal im Jahr gefeiert werden, immer am zweiten Sonntag im Oktober.