Leipzig (dpa/sn) - Mit der Hochzeitsmesse "Jawort" in Leipzig haben Messe Dresden und Leipziger Messe am Wochenende erstmals zusammengearbeitet. Etwa 3000 Besucher informierten sich nach Angaben der Veranstalter in der Glashalle der Leipziger Messe über die neuesten Trends bei Hochzeitsfeiern. Dort hatten sich an den zwei Tagen 111 Aussteller aus den Bereichen Mode, Floristik, Dekoration, Catering und Geschenkartikel präsentiert, aber auch Juweliere, Fotografen, Hochzeitsplaner und Redner sowie Musiker und Reiseveranstalter.

Die "vielversprechende Partnerschaft" mit der Messe Dresden solle fortgeführt werden, kündigte Simone Dietz, Prokuristin der Leipziger Messe, am Sonntag an. "Aussteller, Akteure und Besucher konnten wir von der neuen Qualität der Hochzeitsmesse in Leipzig überzeugen", teilte Ulrich Finger, Geschäftsführer der Messe Dresden, mit. Die Messe knüpfte an das Konzept der Hochzeitsmesse in Dresden an, die in der Landeshauptstadt vor zwei Wochen bereits zum fünften Mal stattfand. 5500 Besucher wurden dort gezählt.