Sara R. aus Reutlingen fragt:

Ich bin alleinerziehende Fotografin und hatte eine Ausstellungseröffnung. Meine Tochter (9) war fast so aufgeregt wie ich und überlegte lange, was sie anziehen sollte. Sie kam dann mit knallroten Lippen und Minirock aus dem Zimmer und sagte: "Ich hab mich extra für dich schick gemacht, liebe Mama!" Es brach mir das Herz, aber ich bat sie, mindestens den Lippenstift abzunehmen. Was hätten Sie getan?