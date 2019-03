Max L. aus Berlin fragt:

Ich lebe von der Mutter meiner Tochter, 9, getrennt. Wir erziehen im Wechselmodell. Jetzt kommt das Kind aufs Gymnasium. Wir sind uneins, wo, da wir in der gleichen Stadt, aber 40 Minuten entfernt voneinander wohnen. Die Mutter will eine Schule in der Mitte, ich möchte, dass sie in meinem Sprengel bleibt. Dort war sie bislang, und dort sind ihre Freunde. Sie soll auch nicht noch mehr rumgondeln, finde ich. Sie?

Haben Sie auch eine Frage? Schreiben Sie eine E-Mail an: familientrio@sueddeutsche.de.