Dresden (dpa/sn) - Das Interesse am Bund fürs Leben reißt nicht ab: Die Dresdner Hochzeitsmesse "Jawort" hat bei ihrer fünften Ausgabe mit 5500 Besuchern eine gleichbleibende Resonanz registriert. "Ich freue mich, wenn Aussteller, Akteure und Besucher zufrieden sind und Sachsens größte Hochzeitsmesse so einen Anklang findet", erklärte Messechef Ulrich Finger am Sonntag zum Abschluss der zweitägigen Veranstaltung. Dort hatten sich mehr als 200 Aussteller aus den Bereichen Mode, Floristik, Dekoration, Catering und Geschenkartikel präsentiert, aber auch Anbieter von speziellen Heiratsorten, Juweliere, Fotografen, Hochzeitsplaner und Redner sowie Musiker und Reiseveranstalter. 2021 findet die Messe am 9. und 10. Januar statt.