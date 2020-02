Bückeburg/Stadthagen (dpa/lni) - Gleich zwei Mal innerhalb von zwei Tagen hat sich die Polizei im Kreis Schaumburg um vernachlässigte Kinder kümmern müssen. Wie ein Sprecher am Montag mitteilte, wurden am Freitagabend kurz vor Mitternacht Streifenpolizisten zu einer Wohnung in Bückeburg gerufen. Nachbarn hatten den Notruf gewählt, weil aus einer Wohnung ein laut schreiendes dreijähriges Kind zu hören war. Zusammen mit der Feuerwehr öffneten die Beamten die Wohnung. Kurz darauf kam die Mutter: Sie hatte ihr Kind für mehr als eine Stunde allein gelassen, weil sie ins benachbarte Minden (Nordrhein-Westfalen) gefahren war, um Zigaretten zu kaufen. Das Jugendamt kümmert sich weiter um den Fall.

Am Sonntag hatte ein Paar aus Stadthagen beschlossen, den Tag ohne die beiden Kinder zu verbringen. Sie brachten ihren elf und zwölf Jahre alten Nachwuchs zu einem Indoor-Spielplatz, fuhren selber aber weiter zu einem Freizeitbad im westfälischen Herford. Die Polizei brachte die zurückgelassenen Kinder zur Wache und verständigte das Jugendamt, das sich zunächst um die Kinder kümmerte.