Mein Sohn, 13, will unbedingt einen Pulli von Ralph Lauren. Dafür fehlt ihm das Geld, also will er bei Hipobuy, einer chinesischen Seite, eine Kopie davon kaufen. Da würden alle seine Freunde bestellen. Sein Pullover kostet da als Kopie unter zehn Euro. Dass dafür keine fairen Löhne gezahlt werden können, vielleicht Kinder in der Fabrik arbeiten, interessiert ihn nicht. Auch nicht, dass Fake-Produkte Designern schaden. Eine kindgerechte Doku zum Thema haben wir schon zusammen angeschaut – mit wenig Erfolg. Was kann ich noch tun?