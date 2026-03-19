Mein Sohn, 13, will unbedingt einen Pulli von Ralph Lauren. Dafür fehlt ihm das Geld, also will er bei Hipobuy, einer chinesischen Seite, eine Kopie davon kaufen. Da würden alle seine Freunde bestellen. Sein Pullover kostet da als Kopie unter zehn Euro. Dass dafür keine fairen Löhne gezahlt werden können, vielleicht Kinder in der Fabrik arbeiten, interessiert ihn nicht. Auch nicht, dass Fake-Produkte Designern schaden. Eine kindgerechte Doku zum Thema haben wir schon zusammen angeschaut – mit wenig Erfolg. Was kann ich noch tun?
Serie FamilientrioSoll ich meinem Sohn erlauben, einen Fake-Designer-Pulli zu kaufen?
Lesezeit: 3 Min.
Der 13-Jährige möchte unbedingt einen Designer-Zopfpullover. Das Original ist zu teuer, darum will er eine billige Kopie kaufen. Die Mutter ist strikt dagegen. Das Familientrio weiß Rat.
Von Nora Imlau, Jacinta Nandi und Herbert Renz-Polster
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