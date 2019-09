Am Ende rebellierte sogar ihr Körper. In einem Blog-Post beschreibt Berdien Wild, dass sie sich ständig übergeben muss, dass sie jeden Tag Medikamente nimmt und dass sie Schuldgefühle hat. "Mein Körper findet die Situation wortwörtlich zum Kotzen." Es gebe keine körperliche Ursache, hätten ihr die Ärzte gesagt. Die Übelkeit sei psychosomatisch. Das Leben im Ausland zermürbt sie, stellt auch ihre Beziehung auf die Probe, obwohl ihr Mann sie unterstützt. Auf ihrem Blog stellte sie sich die Frage, ob sie versagt habe, weil sie nicht erträgt, was so viele andere Frauen vor ihr ertragen, viele gar genossen haben: an der Seite ihres Mannes ins Ausland zu gehen.

