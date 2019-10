Einer der erfolgreichsten Podcasts Amerikas ist WTF, ein Interview-Format des Comedians Marc Maron, aufgenommen in dessen Garage in Kalifornien. Sogar Barack Obama war einmal zu Besuch, noch als Präsident, was Aufsehen erregte. Ansonsten kommen hauptsächlich Musiker vorbei, Schauspieler oder der Talkshowhost Stephen Colbert. Maron führt keine feinsinnig durchkomponierten Gespräche, seine Gesprächstechnik ließe sich vielleicht am ehesten als mutiges Drauflosplaudern bezeichnen, wobei er selbst mindestens so viel redet wie sein jeweiliger Gast, und zwar sehr laut, den Eröffnungsmonolog schreit er fast. Dabei wirkt er auf eine hemdsärmelige Art sehr sympathisch, wie ein Mann, der gut am Grill ist.

