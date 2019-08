Überherrn-Berus (dpa/lrs) - Sie wollen einen Schwenkgrill 50 Stunden in Bewegung halten: Acht grillbegeisterte Saarländer haben am Freitag einen Weltrekordversuch im Dauerschwenken begonnen. Abwechselnd wollen sie bis Sonntagabend am Feuer stehen und über Würstchen, Fleisch oder Gemüse auf dem Rost wachen. "Hauptsache, der Schwenker dreht sich", sagte Teilnehmer und Sprecher des Teams "Side by Side", Patrick Hübner, in Überherrn-Berus der Deutschen Presse-Agentur.