München/Kiel (dpa/lno) - Mathias Apelt vom "Ahlmanns" in Kiel ist vom Restaurantführer "Gault&Millau" zum Aufsteiger des Jahres in Schleswig-Holstein gekürt worden. Apelt erkocht sich im Guide, der nach dem französischen Schulnotensystem urteilt, 16 von 20 möglichen Punkten, teilte "Gault&Millau" am Montag mit. Diese Note stehe für einen "hohen Grad an Kreativität und Qualität" und damit für jene Klasse, in der nach dem Verständnis des Guides Kochen zur Kunst wird.

Platz 1 der kulinarischen Hitparade des "Gault&Millau" in Schleswig-Holstein verteidigen Jan-Philipp Berner und Johannes King vom "Söl'ring Hof" in Rantum/Sylt, Holger Bodendorf und Philip Rümmele vom Restaurant "Bodendorf's" in Tinnum/Sylt, Dirk Luther von der "Meierei" in Glücksburg und Christian Scharrer vom "Courtier" in Wangels-Weissenhaus. Sie erkochten sich erneut 18 Punkte.

Ihnen folgt mit 17 Punkten Lutz Niemann von der "Orangerie" in Timmendorfer Strand. 16 Punkte erhalten neben Apelt die in Westerland/Sylt kochenden Jörg Müller und Andre Kuhlmeyer vom "JM", Ulrich Person vom "Hardy's" in Westerland, Dirk Seiger vom "Buddenbrooks" in Lübeck und Robert Stolz in seinem nach ihm benannten Restaurant in Plön.

Die Tester beschreiben und bewerten dieses Jahr insgesamt 49 Restaurants in Schleswig-Holstein. 38 Küchenchefs zeichnen sie mit einer oder mehreren Kochmützen aus. Im Vergleich zur Vorjahresausgabe nimmt der "Gault&Millau" in Schleswig-Holstein 13 Restaurants neu auf und bewertet 4 höher.

Der "Gault&Millau" zählt mit dem "Guide Michelin" zu den bekanntesten Gourmet-Führern weltweit. Das Buch der Gastronomiekritiker Henri Gault und Christian Millau erschien erstmals 1969 in Frankreich.