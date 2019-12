Berlin (dpa) - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) mag es an Weihnachten gerne traditionell: "Klassisch berlinisch - Kartoffelsalat und Würstchen", antwortete die 41-Jährige auf die Frage nach ihrem Essen an Heiligabend. Am ersten Feiertag werde dann meist Gans mit Grün- oder Rotkohl serviert. Generell freue sich Giffey in der Zeit vor allem darauf, zu Hause bei der Familie zu sein und entspannen zu können. An Silvester hingegen könne es dann etwas lauter werden. Ein bisschen Böllern gehöre dazu, sagte die Mutter eines Jungen, "und natürlich Pfannkuchen" (in anderen Teilen Deutschlands auch "Berliner" genannt). Ansonsten gucke sie einfach, was die Nachbarn so machen.