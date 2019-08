Altenburg (dpa/th) - Für die finanziell angeschlagene Altenburger Destillerie & Liqueurfabrik gibt es nach Angaben des Insolvenzverwalters Übernahmeinteressenten. Ziel sei es, "den Geschäftsbetrieb so schnell wie möglich aus der Insolvenz herauszuführen und an einen Investor zu übertragen", erklärte Insolvenzverwalter Kai Dellit am Freitag in Altenburg. Zu Monatsbeginn war das Insolvenzverfahren für das Ostthüringer Traditionsunternehmen eröffnet worden. Der Geschäftsbetrieb laufe jedoch weiter.