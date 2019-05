24. Mai 2019, 18:50 Uhr Essay Ladys first

Konzerne machen neuerdings nicht nur Werbung für sich selbst, sondern auch für Feminismus, Plastikvermeidung und Europa. Wie glaubwürdig sind Firmen, wenn sie sich für gesellschaftliche Werte einsetzen?

Von Angelika Slavik

Da ist also dieser Clip, über den jetzt alle reden. Man sieht die Spielerinnen der Fußballnationalmannschaft, sie erzählen davon, wie es ist, für ein Land zu spielen, das nicht mal bereit ist, sich ihre Namen zu merken, und das ihnen zum Dank für den Gewinn der Europameisterschaft ein Kaffeeservice schenkt. Sie beschweren sich nicht, sie sind lieber cool, unabhängig und lustig, zwischendurch sagen sie: "Wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze" - ein Gag, so grottig, dass er schon wieder lustig ist. Es ist eine Art feministisches Manifest in 90 Sekunden und erst ganz, ganz am Ende wird klar, dass das ein Werbespot ist, für den die Commerzbank bezahlt hat. Die Commerzbank.

Die Frage lautet jetzt: Warum?

Dieser Clip ist eine gesellschaftspolitische Positionierung und für das Geldhaus ziemlich gewagt: Unter den sieben Vorstandsmitgliedern des Instituts gibt es nur eine einzige Frau. Man kann also nicht sagen, dass diese Bank sich bislang übermäßig hervorgetan hätte in Sachen gelebter Gleichberechtigung. Aber mit dem Versuch, über sein eigentliches Geschäftsfeld hinaus Position zu beziehen, ist das Unternehmen nicht allein. Überall wird plötzlich Haltung demonstriert. Konzerne haben neuerdings politische Überzeugungen. Oder wie Marketingspezialisten sagen würden: Werte, das ist das nächste große Ding.

Jahrzehntelang war das anders, da versuchten Konzerne, sich aus heiklen politischen Fragen möglichst rauszuhalten. Wer nichts sagt, kann es sich auch mit niemandem verscherzen, die klassische Fähnchen-im-Wind-Strategie. Klar, den Typus des knarzigen Unternehmers gab es schon immer. Leute wie Wolfgang Grupp oder Dirk Roßmann, die zu allen denkbaren Fragen mitunter verdammt steile Thesen raushauen. Doch die großen, die managergeführten Unternehmen strebten lange nach einer gemütlichen Existenz als Neutrum.

Neuerdings aber kann man all den demonstrativen Werten kaum entkommen. Wer zum Beispiel nach Wolfsburg fahren muss, sieht schon vom Bahnsteig aus ein unglaublich riesiges Plakat, das Volkswagen an seine Konzernzentrale geklebt hat. Es ist größer als das eigene Logo. "Volkswagen wählt Europa", steht darauf - das ist mehr als nur eine Erinnerung an die Wahl an diesem Wochenende. Das ist auch die Aufforderung, proeuropäisch zu wählen, ein Bekenntnis gegen Populisten und Nationalisten. Noch deutlicher wurde Frank Appel, der Chef der Deutschen Post, der nicht nur zur Wahl aufruft, sondern öffentlich gegen die AfD Stellung bezieht. Die Deutsche Bahn taucht in ihrer Begeisterung den Berliner Hauptbahnhof Abend für Abend europäisch in Blau-Gelb, die Lufthansa hat einen Flieger mit Speziallackierung. Und der Modehändler About You legte jüngst für einen ganzen Tag ein Europa-Motiv über seinen kompletten Online-Auftritt. Statt der üblichen 200 000 Kleidungsstücke bot der Shop nur noch ein einziges zum Kauf an: das passende T-Shirt zur Europa-Kampagne. Eine Million Euro Umsatz soll dem Unternehmen an diesem Tag entgangen sein. Himmel, alles für die gute Sache! Oder?

Man könnte jetzt gerührt sein von all dem selbstlosen Engagement für die Gesellschaft. Aber natürlich ist klar, dass Unternehmen, zumal große börsennotierte, nichts für lau machen. Im Europawahlkampf treibt sie wohl auch die Sorge um, unter welchen Voraussetzungen sie künftig Geschäfte machen müssen, sollten die Europaskeptiker an Einfluss gewinnen. Außerdem ist es eine Botschaft an die Konsumenten: Kauft bei uns, wir sind die Guten! Ja, da kann man schon mal ein bisschen Umsatzrückgang als Marketingaufwand verbuchen. Kommt dann ja auch wieder rein.

Anruf bei Alexander Schill, Kreativchef von Serviceplan, der größten Werbeagentur in Deutschland. Schill sagt, dass Konsumenten heute von Unternehmen erwarten, dass sie für etwas stehen. Keine Haltung nach außen zu transportieren sei wirtschaftlich fast nicht mehr zu vertreten. "Dementsprechend gibt es natürlich viel mehr Kampagnen als früher, die nicht bestimmte Produkte bewerben, sondern eine Haltung ausdrücken sollen."

Dass viele Konsumenten wissen wollen, wofür Unternehmen eigentlich stehen, sieht man auch an einer Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Civey im vergangenen Herbst veröffentlicht hat. Tendenz: Je jünger die Konsumenten sind, desto mehr Bedeutung messen sie der politischen Haltung eines Unternehmens bei. Unter den Studenten etwa erwartet mehr als jeder zweite klare Kante von Konzernen. Und in der kaufkräftigen Zielgruppe der 30- bis 39-Jährigen sagt die Hälfte, sie kaufe bestimmte Produkte besonders oft, wenn ihr die gesellschaftliche Haltung des Herstellers gefalle.

Bloß: Noch deutlich höher sind die Werte jener, die ein Produkt boykottieren würden, wenn sie mit der Positionierung der Firma nicht einverstanden sind. Zwei Drittel der Konsumenten sind streikbereit. Meinung ist halt immer auch ein Risiko, das gilt auch für Firmen.

Im vergangenen Jahr etwa positionierte sich der Sportartikelhersteller Nike im Streit um den US-Footballspieler Colin Kaepernick. Kaepernick hatte 2016, damals Quarterback bei den San Francisco 49ers, die USA in Aufruhr versetzt: Er wollte sich bei der Nationalhymne nicht mehr erheben - ein Zeichen des Protests gegen Diskriminierung. Stattdessen kniete er nieder. Amerika tobte, eine Hälfte vor Wut, die andere vor Begeisterung.

Im Herbst 2018 dann machte Nike den mittlerweile vereinslosen Kaepernick zu einem der Protagonisten seiner Jubiläumskampagne, neben den Superstars Serena Williams und LeBron James. Die Reaktionen waren heftig: Im Internet kursierten Videos, die Menschen beim Verbrennen von Nike-Turnschuhen zeigten. Der Aktienkurs gab nach, US-Präsident Trump kritisierte den Konzern öffentlich. Nike sah aus wie ein Unternehmen, das seine Überzeugung mit wirtschaftlichem Schaden würde bezahlen müssen. Doch es zeigte sich: Auch die Kaepernick-Anhänger reagierten. Allein am ersten Wochenende der Kampagne stiegen die Online-Umsätze bei Nike um mehr als 30 Prozent.

Der Werbeprofi Alexander Schill sagt, bei Nike habe die Kaepernick-Kampagne tatsächlich zu der Haltung gepasst, die das Unternehmen seit Jahrzehnten vorlebe. In anderen Fällen ist das komplizierter. Manche Firmen müssten sich jetzt zum ersten Mal überlegen, wofür sie eigentlich stehen wollen. "Man kann nicht einfach sagen, hey, lass uns irgendwas für Seehunde tun, das kommt gut auf den Fotos." Konsumenten seien heute nämlich auch besonders aufmerksam. "Wer seit fünfzig Jahren die Umwelt mit seinem Müll versaut, kann nicht plötzlich auf Öko machen. Alles, was nur Fassade ist, fliegt garantiert auf."

Aber was echt ist, funktioniert - auch in Deutschland. Als Fotos von den Ausschreitungen in Chemnitz kursierten, die aggressive Rechte mit Beck's Bier zeigten, brachte die Bremer Brauerei zwei Millionen Flaschen mit alternativen Etiketten in Umlauf: "Gegen braune Flaschen" stand darauf. Das gab Aufruhr in rechten Kreisen, aber viel Zuspruch aus der gesellschaftlichen Mitte.

Dass Kunden so stark nach Positionierung verlangen, erklärt der Werber mit der zunehmenden Unübersichtlichkeit der Welt. "Menschen suchen Orientierung, eine Identität. Da reicht es nicht, immer eine bestimmte Partei zu wählen, es gibt jeden Tag unzählige Entscheidungen, die darauf aufbauen, wer man ist und woran man glaubt." Übersetzt: Das Leben ist einfach so krass anstrengend. Da ist jede Art von Idol hilfreich, die einem ein paar Entscheidungen abnimmt. Und sei es nur die, welche Zahnpasta man kauft.

Aber noch mühsamer als das Leben im Allgemeinen sind junge Arbeitnehmer, zumindest aus Sicht der Unternehmen. Da gibt es die Vertreter der sogenannten Generation Y, jetzt etwa Mitte dreißig, die immer - why? - an irgendeinen Sinn ihrer Arbeit glauben wollen. Und da sind die Nachfolger der Generation Z, die sich wohlfühlen wollen. Die nach einer Firma suchen, die sich nach Familie anfühlt, und die zugleich die Chuzpe haben, ihr Recht auf ein Privatleben und freie Zeit einzufordern. Wenn man diese Leute auch an sein Unternehmen binden will, muss man neben dem Gehalt auch noch Werte anbieten, das Gefühl vermitteln, für eine gute Sache zu arbeiten. Hat man das als Arbeitgeber nicht in petto, arbeiten die begehrten Digitalversteher lieber anderswo.

Es kommt eher selten vor, dass sehr viele Menschen auch jenseits ihrer Social-Media-Blase über eine Werbekampagne sprechen, so wie jetzt über die der Commerzbank. In den vergangenen zwanzig Jahren ist das vielleicht vier, fünf Mal gelungen: Etwa 2001, als sich das Plakat des Autovermieters Sixt über Angela Merkels Haare lustig machte ("Lust auf eine neue Frisur? Mieten Sie sich ein Cabrio"). Auch das neueste Motiv von Sixt mit dem zurückgetretenen österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache ("Piept, bevor Sie gegen die Wand fahren") bedient sich dieser Methode: Man nimmt ein aktuelles politisches Ereignis und spitzt es satirisch zu - eine charmante Art, daraus Profit zu schlagen. Der "Geiz ist geil"-Claim der Elektrohandelskette Saturn wurde in den Nullerjahren sogar so was wie das Mantra seiner Zeit und rief Vertreter der Kirche auf den Plan. 2014 fanden Friedrich Liechtenstein und sein Supergeil-Auftritt viele Fans, außerdem rührte der einsame Edeka-Opa zu Weihnachten 2015.

Und dann gibt es noch die Marken, die mit ihren Versuchen, sich gesellschaftspolitisch zu positionieren, immer missverstanden werden. So wie Barbie: Ein dummes blondes Puppenwesen, das immerzu lächelt und nie ein auch nur ein Gramm zunimmt, das ist die häufigste Kritik - dabei müht sich der Spielzeughersteller Mattel seit Jahren, Barbie und den Feminismus miteinander zu versöhnen. Deshalb gab es die Figur bereits als Internetunternehmerin, als Raumfahrerin und, bereits im Jahr 1992, sogar als superschlanke US-Präsidentin. Warum wollte das nur keiner würdigen? Es muss wohl am Busen liegen.

Wenn Konzerne politisch werden, steckt meist Kalkül dahinter. Aber ist die Haltung dann per se unglaubwürdig? Die Alternative zu Unternehmen, die sich aus purer Berechnung auf die Seite des Guten stellen, sind Unternehmen, die sich auf gar keine Seite stellen. Das ist aber in Zeiten, in denen zumindest ein Teil der Gesellschaft Werte wie Demokratie, Meinungsfreiheit, Menschenrechte und allgemeinen Minimalanstand infrage stellt, fast so schlimm wie die falsche Seite. Man darf schon erwarten, dass sich alle, die sich der Demokratie verpflichtet fühlen, zu ihrer Verteidigung aufraffen können. Und wenn das am Ende der Bilanz hilft - Glück gehabt.