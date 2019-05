1. Juni 2019, 00:00 Uhr Essay Die neue Scham

Autobesitz und Fastfood? Das geht in manchen Stadtvierteln heute eigentlich nur noch anonym.

Aldi, Alu, Auto: Was darf man noch, was ist tabu? Und warum ist es so kompliziert geworden, gut zu leben? Über die Erschöpfung der Tugendhaften.

Von Max Scharnigg

Der Gastgeber öffnet die Tür, Panik im Blick. "Ihr esst schon noch Fleisch, oder?" In seinem Rücken wartet das Ossobuco und als Beilage seit wenigen Minuten die Angst, damit einen Fehler gemacht zu haben. Seit sich die Idee eingeschlichen hat, dass die netten Nachbarn vielleicht konsequenter mit ihren guten Vorsätzen sein könnten als er selbst. Haben sie nicht letztes Jahr ihr Auto abgeschafft? Hat man sich nicht im Treppenhaus gemeinsam darüber empört, dass die kompostierbaren Grünmüll-Beutel in Wirklichkeit Jahrzehnte brauchen, ...