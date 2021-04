Das Kind schluchzt, weil es etwas nicht tun will. Was nun?

Von Barbara Vorsamer

Vergangene Woche war wieder so ein Tag. Meine Tochter ist im Hort nicht mit den Hausaufgaben fertig geworden, noch zwei Gedichtzeilen mussten abgeschrieben werden, zwanzig Wörter: "Allein kann keiner diese Sachen, zusammen können wir viel machen. Ich mit dir und du mit mir - das sind wir." Für eine Drittklässlerin eine Sache von ein paar Minuten, eigentlich. Tatsächlich dauerte es eineinhalb Stunden, in denen ich die Achtjährige freundlich erinnerte ("Du weißt, dass du noch ..."), nachdrücklich ermahnte ("Jetzt geh bitte in dein Zimmer und ..."), herrisch Befehle erteilte ("Ich will, dass du ...") und irgendwann nur noch brüllte ("Verdammt noch mal, jetzt mach deine Hausaufgaben, warum ist das immer so ein Zirkus mit dir!").