Mit Zeichnungen erklärt das Buch "The Expert at the Card Table" genau, wie man die raffinierten Tricke ausführt.

Von Josef Schnelle

Erschienen ist es erstmals 1902 in Chicago im Selbstverlag, und es ist bis heute für alle Kartenspieler, Betrüger und Magier das "Buch der Bücher". Mehr als fünfzig neue Ausgaben mit dem immergleichen Text hat "The Expert at the Card Table" im Laufe der Jahre erlebt, und immer prangt der kuriose - deutsch klingende - Name des Autors auf der Titelseite: S. W. Erdnase. Das ist natürlich ein Pseudonym, denn damals galt in Amerika das Kartenspiel selbst schon als "obszön", die Beschäftigung damit also war nach den restriktiven "Comstock Laws" - benannt nach dem obersten Postmeister der USA - gleichrangig mit Pornografie. Bis heute gibt es eine gewaltige Fangemeinde des Buches mit einem "Erdnase-Journal", Erdnase-Kartenspielen, Video-Lektionen zu einzelnen Tricks und Foren, in denen zum Beispiel jemand sich stolz rühmt: Endlich den "Erdnase-Shuffle" geschafft oder: Der "Bottom-Deal" ist mir gelungen! Das eine ist eine spezielle Art, zielgerecht zu mischen, das andere das Austeilen einer Karte, die unbemerkt von der Unterseite des Stocks genommen wurde.