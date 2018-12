7. Dezember 2018, 20:08 Uhr Emily Blunt im Interview "Wenn man kreativ arbeitet, ist man empfindlich"

Die Schauspielerin Emily Blunt sagt über Kritik: "Es ist immer persönlich". Ein Gespräch über ein brutales Geschäft, wie man seine Arbeit gut macht und was Muttersein verändert.

Interview von David Pfeifer

Ein wirklich schickes Hotel in New York, ein großer Saal, in dem normalerweise Konferenzen stattfinden, darin sitzt alleine eine zierliche Frau. Emily Blunt ist auf die beste britische Weise zuvorkommend und lustig. Sie lacht viel und laut. Und sie errötet gelegentlich. Normalerweise sprechen Schauspieler am liebsten über ihre Arbeit und wollen keine privaten Fragen beantworten. In Blunts Fall ist es umgekehrt.

Emily Blunt: Schön, Sie kennenzulernen. Wie geht es Ihnen?

SZ: Gut. Vielleicht ein bisschen nervös.

Aber wieso denn nervös? ...