25. September 2018, 21:02 Uhr Eltern-Lehrer-Verhältnis Die Hölle, das ist der Elternabend

Beim Elternabend sagen die immer gleichen Leute die immer gleichen Sätze. Man kann auf die Phrasen warten und sie durchstreichen, wie beim Bingo-Spiel. Leidensbericht aus einem Klassenzimmer mit viel zu kleinen Stühlen.

Von Gerhard Matzig

Hier musst du allen Zweifelmut ertöten", heißt es bei Dante über die Hölle, "hier ziemt sich keine Zagheit fürderhin" ..., denn nun werde man das "Volk des Elends sehn". Für Homer dagegen war die Schattenwelt der Unort, an dem man Sisyphos und Tantalos beim ewigen Unglücklichsein zusehen konnte.

Die Kulturgeschichte steckt voller wilder Spekulationen darüber, wo und was die Hölle sein könnte. Zumeist gerät das völlig weltfremd. Um nämlich wirklich zu begreifen, womit das Volk des Elends beschäftigt ist, muss man sich über Jahrzehnte eine Expertise ganz anderer Art angeeignet haben - zur großen Freude der örtlichen Orthopäden auf zu kleinen Stühlchen sitzend, wobei sich die Beine unter zu niedrige Tischchen falten. Spätestens wenn dann das Champions-League-Spiel angepfiffen wird, das man so gerne schauen würde, während im Plenum die Frage nach der Legalität von Tintenkillern aufgrund der diffizilen Interessenlage und spontan geäußerter rechts- sowie erziehungswissenschaftlicher Debattenbeiträge noch nicht abschließend bewertet werden kann, weiß man es endlich: Die Hölle, das ist der Elternabend.

Und Sisyphos soll mal wieder Elternsprecher werden. Mit Tantalos als Vize, der den Schulausflug ins Deutsche Museum organisieren wird. Selbstverständlich an einem sonnigen Tag. Würde die Klasse am sogenannten Wandertag tatsächlich wandern gehen, so würde es regnen. Die Frage, was mit dem Wandertag passiert, wenn es regnet, gehört daher auch zur Verdammnis. Auf dem Elternabend liegt nun mal ein Fluch satanischer Bosheit.

Dazu gehört, dass die immer gleichen Fragen von den immer gleichen Menschen in der immer gleichen Sehnsucht nach schulischer Selbstoptimierung zu stellen sind. Warum ist der Schulranzen so schwer? Oder: Ist das schon für das Abitur relevant? Letzteres ist eine Frage vom Elternabend der 2b. Ach, und die Gestaltung des Pausenhofs ist auch so ein Thema. Warum gibt es so wenige Sitzgelegenheiten? Könnte man nicht ein Klettergerüst anschaffen? Und was ist, wenn ein Kind die 15-Minuten-Pause vor lauter Langeweile kaum durchsteht? Darf man ihm zum Spielen Pferdezügel mitgeben? (Hier das Elternabend-Bingo mit 25 Fragen als PDF zum Ausdrucken und Mitnehmen.)

Wäre man ein Titan wie Prometheus, so würde man sich jetzt mit Wonne in der Einöde des Kaukasus anschmieden und sich von einem riesigen Adler die Eingeweide herausreißen lassen. Das sollte für eine Schulkrankmeldung reichen, über deren Phänomenologie man so ausgiebig diskutieren kann, als gelte es, den Nahost-Konflikt zu lösen. Doch man ist kein Titan. Es gibt kein Entrinnen.

Überdies meint die Ehefrau, 1.) dass der Elternabend eine prima Sache sei, weil sich da die Schulfamilie konstituiere, Informationen ausgetauscht, Partizipation und soziales Miteinander institutionell gelebt und das Eltern-Lehrer-Verhältnis vertieft würden. Außerdem, 2.), sei man einfach "dran".

Auf diese Weise wird man typologisch den Elternabend als "Störer" bereichern. Dazu gehören Leute, die von ihren Frauen oder Männern hergeschickt wurden und die nicht genau wissen, ob der Sohn in die 2b oder doch in die 3e geht. Manchmal gucken sich Störer heimlich während des Elternabends Sky Go unter der Bank an. Einmal wird einer erwischt und vor die Tür geschickt.

Der Darwinist überprüft die Sitzposition seines Kindes im Klassenzimmer

Die "Informierte" nimmt das mit Befriedigung zur Kenntnis. Sie schreibt alles auf, markiert manches davon farbig, stellt so manche Frage - und schlägt dann vor, sich gegenseitig fürderhin tagesaktuell per Whatsapp-Elternchat zu informieren. Das ist, wie man sich vorstellen kann, der einzige Satz, den die "Lustige" nicht mit einem wirklich humorvollen Zwischenruf kommentiert. Stattdessen krümmt sie sich in ihrer Reihe, als läge sie im Sterben. Was einem, also das Sterben, für einen kurzen Augenblick und angesichts einer Vorahnung über den Verlauf des Elternchats, der sehr oft mit "nur mal so in die Runde gefragt" eingeleitet wird, als diskutable Alternative zu einem Leben voller Elternabende und Elternchats erscheint.

Die Lustige wird dann aber zuverlässig und komplett humorfrei vom "Darwinisten" am Lustigsein gehindert. Der Darwinist überprüft die Sitzposition seines Kindes im Klassenzimmer, beurteilt diese aus akustischen, raumpsychologischen und sichtachsenspezifischen Gründen als Karrierehindernis und löst damit im Laufe einer immer bizarrer werdenden Diskussion zum Sitzplan tumultartige Szenen aus.

Um aber die Hölle jetzt mal zu verlassen: Es soll Lehrer geben, die großartig sind. Außerdem großartige Schüler. Was wäre, wollte man der Schule, das ist der Ort, an dem sich Lehrer und Schüler im Idealfall ohne Aufsicht frei begegnen, einfach mal vertrauen? Ganz so, als wäre das Schulsystem ein Schulsystem - und keine tickende Zeitbombe, um die wir Heli-Eltern uns ja auch noch kümmern müssen. Was wäre also, würden Eltern nur dann zur Schule kommen, wenn es echte Probleme gibt? Nur mal so in die Runde gefragt.