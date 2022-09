Eine der größten royalen Fantasien der Briten war, dass die Queen spontan bei ihnen zum Tee verbeikommt. Gar nicht so abwegig, mit der Teatime verbinden sich besonders schöne Erinnerungen an die Monarchin.

Von Marten Rolff

Millionen Briten haben schon einmal davon geträumt, dass die Königin überraschend bei ihnen zum Tee erscheint. Das besagt zumindest eine in Großbritannien seit Jahrzehnten mit Freude zitierte Studie, der zufolge der royale Teebesuch sogar einmal der häufigste Trauminhalt der Briten gewesen sein soll. Ein Phänomen, das Neil Tennant von den Pet Shop Boys 1993 zu seinem Song "Dreaming of the Queen" inspirierte. Ein Wunschtraum und Stresstraum zugleich, der in vielen Haushalten auf der Insel auch zum Thema einer Redensart wurde: "Decken wir lieber mit Tischtuch und gutem Geschirr, vielleicht kommt ja die Königin zum Tee." Der beliebte Scherz hatte eine ernste Botschaft: Jetzt wollen wir uns mal nicht gehenlassen. Das würde sie schließlich auch nie tun.

Diese Woche steht bekanntlich ganz im Zeichen des Abschieds von Elizabeth II. Erinnerung reiht sich an Erinnerung, Anekdote an Anekdote, ob auf Social Media oder in medialen Gastbeiträgen, ob im britischen Parlament, wo Abgeordnete einander in seltener Eintracht von ihren schönsten Erlebnissen mit der Queen berichteten, oder auf BBC2, wo man über Tage Hörernachrichten in Endlosschleife verlesen ließ. Und in einem Land, in dem die "Teatime" vielen immer noch heilig ist, verwundert es natürlich nicht, dass eine Menge dieser Gedanken und Erinnerungen irgendwie mit Tee zu tun hatten. Auch weil man, dank der Berichte sogenannter Insider, einiges über die Tee-Gewohnheiten der Königin zu wissen glaubt: So bereitete Elizabeth II. ihren English Breakfast Tea am liebsten selbst zu, liebte nachmittags Earl Grey und war Mif-Trinkerin (milk in first), gesichert ist davon - natürlich - nichts.

Die Queen schickte Eisenhower das Rezept und empfahl, den Teig kräftig zu schlagen

Entscheidender für die royalen Tee-Fantasien der Briten war aber ohnehin etwas anderes: Die Tatsache, dass ein überraschender Besuch der Monarchin, die bis zur unvorhergesehenen Krönung ihres Vaters von einem Leben auf dem Bauernhof geträumt hatte, immer als nicht völlig unrealistische Möglichkeit erschien. Diese Königin, so durfte man selbst in den Arbeitervierteln von Leeds oder Manchester annehmen, hätte Gastgebern wie Gästen jede Befangenheit genommen, weil sie auch über Hunde, Geschirrmuster, Kuchen oder Blumenkästen zu reden wusste. Eine Bodenständigkeit, deren vielleicht schönster Beleg eine Tee-Anekdote aus dem Nachlass von Dwight D. Eisenhower ist.

Detailansicht öffnen Es ging viel ums Backen: Das amerikanische Präsidentenpaar, Dwight und Mamie Eisenhower, eingerahmt von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip. (Foto: Anonymous/AP)

Das amerikanische Präsidentenpaar war 1959 zu Gast auf dem schottischen Schloss Balmoral. Ein Besuch, an dem beide Seiten offenbar Freude hatten. Und worüber wollte der republikanische Texaner, Viersternegeneral und ehemalige Oberbefehlshaber der alliierten Truppen im Zweiten Weltkrieg während der Teatime am liebsten reden? Ganz richtig, über Backrezepte, wie wir aus einem Brief wissen, den Elizabeth II. 1960 an Eisenhower schrieb und der gerade wieder auf Twitter geteilt wird: "Ein Foto in der Zeitung von heute, das Sie beim Grillen von Wachteln zeigt, erinnerte mich daran, dass ich Ihnen nie das Rezept für die Drop Scones geschickt habe, das ich Ihnen auf Balmoral versprochen hatte. Ich will das hiermit eiligst nachholen und hoffe, dass sie gut gelingen", eröffnete die Queen den Brief, den sie nur mit Elizabeth R. (für Regina, Königin) unterzeichnete.

Detailansicht öffnen "Ich nehme manchmal weniger Mehl und Milch": Brief der Queen an Dwight Eisenhower. (Foto: National Archives/National Archives)

Die Reaktion von Eisenhower ist nicht überliefert. Doch schien sich die Königin des Präsidenteninteresses an ihrem Lieblingsgebäck zum Tee, das sie - wie in Cornwall üblich - mit Clotted Cream und Erdbeermarmelade bestrich, sehr sicher gewesen zu sein. Denn auf den drei Seiten geht es nahezu ausschließlich um Scones, in einem Duktus, in dem man sich auch an seine Nachbarin richten würde:. "Ich nehme meistens weniger Mehl und Milch als die angegebene Menge", schrieb die Queen zum Beispiel, man müsse den Teig "kräftig schlagen" oder: "Auch sehr gut" sei es, den Zucker durch (Golden) Sirup zu ersetzen.

Elizabeth II, das darf als sicher gelten, wäre auch für britische Durchschnittsbürger eine unkomplizierte, gewinnbringende und sogar humorvolle Tee-Partnerin gewesen. Dieses Bild zeichnet auch das legendäre Video zu ihrem 70. Thronjubiläum, das in dieser Woche ebenfalls noch einmal viral ging. In dem Zweieinhalb-Minuten-Clip ist der so tollpatschige wie liebenswerte Paddington Bear zu Gast im Buckingham Palace. Der Bär trinkt den Tee aus der Kannentülle und zermatscht versehentlich das Gebäck, was die Queen mit heiterer Gelassenheit quittiert. Sie verrät ihm, dass sie für solche Notfälle stets ein Marmeladensandwich in der Handtasche habe, die Lieblingsspeise des Bären.

In einem Gastbeitrag für den Guardian erinnerte Frank Cottrell Boyce, der das Drehbuch zu dem Filmchen schrieb, dieser Tage noch einmal daran, dass die Queen durchaus auf eigenen Wunsch in solchen Videos mitwirkte, ja dass man anfangs gar nicht darauf zu hoffen gewagt hätte und lediglich im Palast um Erlaubnis bat, sie doubeln zu dürfen. Die beiden wichtigsten Zutaten für den Erfolg einer Monarchie - Entrücktheit und Nahbarkeit - wusste Elizabeth II. da bereits miteinander zu verbinden wie niemand sonst.

Die Queen sei das lebende Symbol einer Nachkriegsgesellschaft gewesen, "die sich darin einig war, ein besseres Großbritannien aufbauen zu wollen", in der Hoffnung auf eine Welt, "die auf klaren Regeln gründet", schreibt Cottrell Boyce, deshalb fühle sich ihr Tod so groß, so historisch an. Ergänzen muss man wohl, dass Tischtuch und gutes Geschirr zur Teatime ihr persönlich einigermaßen egal gewesen sein dürften. Wenn man sich als Gastgeber trotzdem an diese Regeln halten sollte, so konnte man von ihr lernen, dann einzig aus Gründen des Respekts und - der Selbstachtung.

Königliche Drop Scones

Das Rezept unterscheidet sich von dem für klassische Scones, die üblicherweise im Ofen gebacken werden. Der Teig für Drop Scones erinnert eher an Waffel- oder Pfannkuchenteig, ist aber weniger flüssig. Die Scones selbst sehen eher wie amerikanische Pfannkuchen aus, sie werden dementsprechend in einer (am besten beschichteten) Pfanne goldbraun gebraten, wobei die Teigmenge für ein Scone einem gehäuften Esslöffel entspricht, man den Teig vom Löffel in die Pfanne gleiten lässt (drop) und zu einem dicken Mini-Pfannkuchen plattdrückt. Das Rezept der Queen ist für 16 Personen gedacht, man kann also auch gut die Hälfte oder nur ein Viertel der Zutaten verwenden. Wir orientieren uns hier an der Version der Rezeptentwicklerin Jennine Rye, die das Rezept der Königin um ein paar Ausführungen ergänzt hat.

Die Zutaten: 4 Tassen Mehl (Type 405, Menge entspricht etwa 360g), 2 Tassen Vollmilch (etwa 350 ml), 4 EL feiner Zucker, 2 Eier (M, zimmerwarm), 2 TL Natron, 3 TL Cream of Tartar (Weinstein), 2 EL warme, geschmolzene Butter

Die Zubereitung: Eier, Zucker und etwa die Hälfte der Milch in einer großen Schüssel mit einem Rührgerät oder einem Quirl schaumig schlagen. Das Mehl mit Natron und Cream of Tartar mischen und unter die Eiermasse schlagen. Kräftig und lange rühren, sodass alle Zutaten sich gleichmäßig zu einem eher dicken, pastenartigen Teig verbinden. Dann nach und nach in kleinen Schritten mehr Milch unterrühren, bis der Teig die gewünschte Konsistenz hat (er sollte zäh, aber dabei so flüssig sein, dass er gerade eben von einem Löffel gleitet). Ist die Konsistenz erreicht, den Rest der Milch einfach weglassen, er darf nicht zu dünn werden, sonst hat man Crêpes statt Drop Scones (notfalls noch einmal Mehl zugeben, die Cup-Angaben im Rezept, so sagt auch die Rezeptentwicklerin Rye, sind etwas ungenau). Am Ende 2 EL geschmolzene Butter unterschlagen und den Teig möglichst sofort verarbeiten. Pro Scone einen gehäuften EL Teig in eine beschichtete Pfanne geben, auf 1 bis 2 Zentimeter Dicke drücken und bei mittlerer Hitze goldbraun backen (etwa 2 Minuten). Wenden und mindestens eine weitere Minute backen. Scones warm mit Clotted Cream (oder Schmand) und Erdbeermarmelade bestrichen servieren.