Leben in der Wildnis

Von Titus Arnu

Wer bei minus 42 Grad pinkeln muss, sollte nicht trödeln. Jedes Zögern kann zu Erfrierungen an empfindlichen Stellen führen. Markus Torgeby hatte schon einige Übung im Wildpieseln, schließlich lebte er seit vielen Monaten in der Wildnis Nordschwedens. Doch derart zapfige Bedingungen hatte er noch nicht erlebt: "Bei minus 42 Grad gefriert dein Urin, bevor er am Boden ankommt."