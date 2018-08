31. August 2018, 09:05 Uhr Nach Bürgerbefragung EU-Kommissionspräsident Juncker will Zeitumstellung abschaffen

Er werde in der Kommission für die Abschaffung werben, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in einem ZDF-Interview. Dann seien die Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament am Zug.

In einer EU-Umfrage hatten sich mehr als 80 Prozent dafür ausgesprochen, die Zeitumstellung abzuschaffen.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will die Zeitumstellung in der EU abschaffen. Nachdem die große Mehrheit der Bürger in der Union sich dafür ausgesprochen habe, die Umstellung wieder abzuschaffen, werde das nun auch gemacht, kündigte Juncker am Freitag im ZDF an.

Er werde in der Kommission für die Abschaffung werben, sagte er mit Blick auf die laufende Kommissionsklausur. Dann seien die Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament am Zug. Es wäre sinnlos, die Menschen erst zu einem Thema zu befragen, und dann, wenn es einem nicht passe, dem nicht zu folgen, sagte Juncker.

In einer EU-Umfrage hatten sich mehr als 80 Prozent der Teilnehmer dafür ausgesprochen, die Zeitumstellung abzuschaffen. An der Konsultation, wie die Europäische Kommission diese Form der rechtlich nicht bindenden Meinungsabfrage nennt, hatten 4,6 Millionen Menschen partizipiert. Alle der mehr als 500 Millionen EU-Bürger waren dazu aufgerufen worden. Medienberichten zufolge sollen drei Millionen der 4,6 Millionen Teilnehmer aus Deutschland kommen. Die EU-Kommission hat dies noch nicht offiziell bestätigt.

Die Brüsseler Behörde hatte zunächst erklärt, die Umfrage solle nicht den alleinigen Ausschlag für oder gegen eine Abschaffung geben. Letztlich kann die Kommission auch nur eine Empfehlung abgeben. Europaparlament und die Mitgliedsstaaten entscheiden mit. Die EU-Staaten dürften anschließend alleine beschließen, ob sie dauerhaft ganzjährig die Sommer- oder die Winterzeit haben wollen.

Der Rückhalt des EU-Parlaments gilt als sicher. In den jeweiligen Mitgliedstaaten sei die Lage nicht ganz so eindeutig, sagte der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese diese Woche. Aber: "Ich sehe auch da keine Mehrheit gegen die Abschaffung." Einige EU-Länder haben sich schon positioniert. Litauen, Estland und Lettland sprachen sich ebenso für eine Abschaffung der Zeitumstellung aus wie Finnland.

In Deutschland gibt es die Sommerzeit seit 1980. Seit 1996 stellen die Menschen in allen EU-Ländern die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück. So soll das Tageslicht besser genutzt und dadurch Energie gespart werden. Der tatsächliche Nutzen ist umstritten. Laut Umweltbundesamt schalten die Bürger wegen der Zeitumstellung im Sommer tatsächlich abends weniger häufig das Licht an; dafür wird im Frühjahr und Herbst morgens mehr geheizt. Viele Studien argumentieren, dass die Zeitumstellung zu mehr Unfällen auf den Straßen führe, weil viele Menschen übermüdet seien. Außerdem steige die Suizidquote und Herzinfarktrate. Eindeutig bewiesen sind die Zusammenhänge aber nicht.