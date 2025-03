Kolumne von Mareen Linnartz

In seligen Zeiten verfasste der Schriftsteller Günter Grass ein Gedicht mit dem recht schlichten Titel „Im Ei“. „Wir leben im Ei“, fängt es geradezu lakonisch an, um dann recht schnell einigermaßen unheimlich zu werden: „Die Innenseite der Schale/haben wir mit unanständigen Zeichnungen/und den Vornamen unserer Feinde bekritzelt/ Wir werden gebrütet.“ Wir werden gebrütet? Und bitte was für unanständige Zeichnungen muss man sich da vorstellen?