Eines möchte sie gleich zu Beginn sagen: Sie wolle sich weder wichtig machen, noch brauche sie Mitleid. Was sie will, ist Gerechtigkeit. Denn Ingrid Lilienbach hat eine Geschichte erlebt, die so oder so ähnlich immer wieder erzählt wird - in Zeitungen, im Fernsehen, unter Freunden. Nur wird sie meistens aus der Perspektive des Mannes erzählt, so gut wie nie aus Sicht der Frau. Ingrid Lilienbach nennt sich selbst: die "übrig gebliebene Person". Ingrid Lilienbach ist eine selbstbewusste, erfolgreiche Frau. Sie ist 52 Jahre alt, Akademikerin und besetzt eine hohe Stellung in ihrem Bereich. Deshalb möchte sie nicht, dass ihr richtiger Name in der Zeitung steht. Auch die Stadt, in der sie lebt und in der sie zum Gespräch in ein Café gekommen ist, soll nicht erwähnt werden. Ingrid Lilienbach trägt eine rote Hose und ein buntes Tuch um den Hals, sie lacht viel und wirkt wie eine Frau, die weiß, was sie will, aber auch auf andere eingeht. Viele Jahre lang war das Hans Lilienbach, 56, mit dem sie seit 25 Jahren verheiratet ist. Sie hatten sich kurz nach der Wende kennengelernt, bekamen zwei Söhne, führten ein gutbürgerliches Leben, trafen befreundete Ehepaare zum Essen, gingen gemeinsam ins Theater und in die Oper.