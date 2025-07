Kunst von Albaniens Premier wird weltweit ausgestellt – so wurde Edi Rama zur schillernden Figur. Aber der Politiker ist nicht unumstritten. Ein Treffen in Tirana.

Von Julia Rothhaas

Edi Rama ist müde. Am Vorabend ist er aus den USA zurückgekommen, dort war er auf der Hochzeit von Milliardär Alexander Soros und Huma Abedin, politische Beraterin und Vertraute von Hillary Clinton. Auf dem Tisch vor ihm liegt eine Zeichnung, Linien und Kreise in Schwarz und Lila. Die sogenannten daily drawings sind das Markenzeichen des Künstlers Edi Rama, der im Erstberuf Premierminister von Albanien ist. Sie werden weltweit in Museen und Galerien ausgestellt. Mal erinnern die kunterbunten Bilder an Korallen, mal an sich zersetzende Pflanzenteile, in jedem Fall haben sie etwas Psychedelisches, Wirres, auch Sinnliches. Rückschlüsse auf den Maler solle man aber bitte nicht ziehen, hat Rama mal gesagt.