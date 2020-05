4100 abgelegte Gegenstände hat Mutter Wittmann in den vergangenen Jahren versteigert, in Päckchen verpackt und zur Post gebracht.

Seit zwei Monaten wohnt unser Autor wieder in seiner alten Heimat, und er staunt: Aus seinem Elternhaus ist ein Ebay-Auktionshaus geworden. Seine Mutter scheute früher das Internet - heute weiß sie genau, wie man was am besten verkauft.