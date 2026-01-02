Zum Hauptinhalt springen

TrinkgewohnheitenDie neue Trockenheit

Lesezeit: 2 Min.

Kein Alkohol im Januar - ein Trend, der dabei ist, sich selbst abzuschaffen.
Kein Alkohol im Januar - ein Trend, der dabei ist, sich selbst abzuschaffen. (Foto: Franziska Gabbert/picture alliance / dpa Themendie)

Kein Alkohol im Januar? Die gesellschaftliche Abstinenz zu Jahresbeginn ist derart erfolgreich, dass sich der „Dry January“ wohl bald selbst überflüssig gemacht hat.

Von Marten Rolff

Kleiner Disziplincheck: Sind die leeren Sektflaschen von Silvester schon im Altglas, alle Rotweinränder vom Esstisch gewischt? Ist das Bier im Kühlschrank durch Mineralwasser ersetzt und der Kalorien-Tracker aktiviert? Wer alle Fragen mit Ja beantworten kann, liegt voll im Trend, seit Donnerstag haben wir schließlich nicht nur ein neues Jahr und neue Vorsätze, sondern auch wieder: Dry January.

Drogenkonsum
:Klarheit war noch nie so cool

Von wegen „Dry January“: Der Alkoholkonsum unter jungen Menschen sinkt ganzjährig, immer mehr entdecken die Nüchternheit als spannendes Neuland.  Die neue Kultur des Weniger-Trinkens hat vielleicht auch mit einer anderen Droge zu tun.

SZ PlusVon Jan Stremmel

