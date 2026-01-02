Kleiner Disziplincheck: Sind die leeren Sektflaschen von Silvester schon im Altglas, alle Rotweinränder vom Esstisch gewischt? Ist das Bier im Kühlschrank durch Mineralwasser ersetzt und der Kalorien-Tracker aktiviert? Wer alle Fragen mit Ja beantworten kann, liegt voll im Trend, seit Donnerstag haben wir schließlich nicht nur ein neues Jahr und neue Vorsätze, sondern auch wieder: Dry January.