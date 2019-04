26. April 2019, 19:16 Uhr Dörte Hansen im Interview "Wir wissen nicht mehr, wo wir hingehören"

Dörte Hansen ging als erste ihrer Familie aufs Gymnasium, arbeitete als Journalistin und schreibt heute Bestseller über den Niedergang des dörflichen Lebens. Ein Gespräch über die Sehnsucht nach Heimat.

Interview von Marten Rolff

Eine karge Hotellobby in Stuttgart, wo Dörte Hansen auf Lesereise Station macht. Nach der Begrüßung stellt die Bestsellerautorin, überaus höflich, erst selbst Fragen: "Wie war die Anfahrt? Was ist Ihr Spezialgebiet?" Sie habe sich noch nicht ganz daran gewöhnt, dass sie nicht mehr als Journalistin arbeite, sagt sie entschuldigend. Interviews führen liebe sie, Interviews geben nicht so sehr

SZ: Frau Hansen, wer etwas über Sie liest, lernt bald: Ihre Karriere als Schriftstellerin ist offenbar eine Art Wunder.

Dörte Hansen: ...