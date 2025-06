Roboter, die Patienten pflegen? Der Digitalisierung in Altenheimen stehen viele Deutsche noch skeptisch gegenüber. Doch die neue Regierung will sie weiter vorantreiben, denn es gibt gute Beispiele, wie digitale Tools die Pflege verbessern können.

Von Saladin Salem

Wir werden alt. Knapp 19 Millionen Menschen in Deutschland sind bereits 65 Jahre oder älter. Der demografische Wandel ist einer der Hauptgründe für den Fachkräftemangel in der Pflege. Ohne eine Modernisierung der Pflege wird sich das Problem in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Deshalb stehen Strategien zur fortschreitenden Digitalisierung auch explizit im neuen Koalitionsvertrag.