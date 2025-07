Mein Sohn, 14, kam genervt nach Hause, was bei meinem Sohn, obwohl 14, zum Glück selten der Fall ist. Er hatte in einem Deutschaufsatz diskutieren sollen, ob Smartphones an Schulen verboten gehören. „In jedem Aufsatz oder Test“, beschwerte sich mein Sohn, „geht es um die Gefahren von Social Media , es gibt doch auch noch andere Themen!“ Muss man auch erst mal schaffen: Dass ein 14-Jähriger von Social Media gelangweilt ist.

Dabei hat mein Sohn zuletzt einen erbitterten Kampf gegen die elterliche Social-Media-Brandmauer geführt. Erst als zu befürchten war, dass er nach Straßburg schlurft, um den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anzurufen, weil außer ihm „alle anderen“ Instagram und Tiktok haben, erlaubten wir ihm zumindest Instagram. In der Hoffnung, dabei handle es sich um die harmlosere von zwei Einstiegsdrogen.

Bei „Alle anderen“-Argumentationen bin ich eigentlich skeptisch, seitdem wir meinem Sohn mal teure Kopfhörer zum Geburtstag geschenkt haben, die laut ihm „alle anderen“ längst hatten, aber als alle anderen dann zu seiner Feier kamen, sagten alle anderen, solche Kopfhörer wünschten sie sich schon lange vergeblich.

Im Fall der blöden Apps aber, fürchte ich, hat mein Sohn recht: Sehr viele – vielleicht sogar alle anderen – Teenager-Eltern in meinem Umfeld legen eine verstörende Sorglosigkeit an den Tag, wenn es um die Bildschirmzeit und Accounts ihres Nachwuchses geht. Vielleicht sind diese Eltern auch einfach viel zu okkupiert davon, durch ihre eigenen Feeds zu scrollen. Ich möchte mich da gar nicht ausnehmen. „Bist du schon wieder am Handy?“, fragt mich die Vierjährige, wenn ich am Spielplatz „nur noch eine Mail“ schreiben muss und mich dann doch in einer Insta-Story über irgendeinen Sauerteig verliere.

Eine Studie der University of Wollongong in Australien hat mich jetzt noch mal nachdenklicher gemacht: Kinder, deren Eltern häufig am Handy waren, so die Forscher, zeigten geringere kognitive Fähigkeiten, häufiger emotionale Probleme und Verhaltensauffälligkeiten und verhielten sich weniger sozial. Sie hätten eine schwächere Bindung zu den Eltern und verbrächten selbst viel Zeit vor Bildschirmen.

Wie oft hat meine Tochter wohl schon zu mir hochgeschaut?

Der gruseligste Begriff aus der Studie lautet absent presence, also abwesende Anwesenheit. Gemeint sind: Eltern, die körperlich da, aber für das Kind nicht verfügbar sind. Eltern von heute wissen, was gemeint ist. Ich schreibe diesen Satz übrigens, während meine Tochter neben mir auf dem Boden mit dem Piratenschiff spielt und unermüdlich fragt, wann ich mitmache. Wie oft hat meine Tochter wohl schon so zu mir hochgeschaut und zwischen uns tat sich wie eine Wand irgendein Gerät auf?

Ich will die Gefahren, die von Social Media für Jugendliche ausgehen, nicht kleinreden, aber mittlerweile glaube ich, dass Eltern die weitaus gefährdetere Zielgruppe sind. Smartphones sind eine Art Superversuchung für Mütter und Väter. Der Elternalltag ist nun mal über weite Strecken geprägt von Monotonie und, ja, Einsamkeit. Und seitdem ich Vater bin, ist der vermeintliche Anschluss an die alte, andere, weitere, schönere Welt immer nur ein Fingertippen entfernt. Wenn ich mich und die anderen auf den Parkbänken und neben den Sandkästen beobachte, denke ich, dass wir eines Tages ungläubig zurückblicken werden auf unser Handyverhalten. So wie es heute unvorstellbar erscheint, vorn im Auto zu rauchen, während hinten die Kinder nach Luft japsen.

Endlich zu zweit auf dem Sofa – und jeder greift zum Handy

Als ich vor ein paar Wochen abends neben meine Frau aufs Sofa sank und, ohne mir was dabei zu denken, mein Handy nahm und darauf ein Reel losschepperte, in dem sich ein Paar darüber lustig macht, dass beide auf dem Sofa nur zum Handy greifen, sobald sie abends endlich mal Zeit füreinander hätten, wusste ich, dass sich was ändern muss.

Wir haben dann als Familie verabredet, dass jeder sein Handy an der Haustür in eine Schüssel legt und zu Hause möglichst offline bleibt. Der Einzige, der regelmäßig erwischt wird, wie er zur Handyschlüssel schleicht, bin ich. Mein Sohn ist da deutlich entspannter. Nur wegen Tiktok liegt er mir weiter in den Ohren, das brauche er schon noch. Ich habe ihn jetzt gebeten, mir in einem Aufsatz ausführlich darzulegen, inwiefern Tiktok sein Leben verbessern würde. Damit sollte erst mal Ruhe sein.

