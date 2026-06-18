Wenn Liebe durch den Magen geht, dann sieht es derzeit nicht allzu gut aus zwischen Deutschland und Japan. Die Exportstatistik zwischen der dritt- und der viertgrößten Wirtschaftskraft der Welt fällt im Bereich Nahrungsmittel ausgesprochen, nun ja: mager aus. Und so ist Alois Rainer, der Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, in dieser Woche nach Tokio gekommen, „um Türen zu öffnen“, wie er sagt. Es begleitet ihn eine bemerkenswert große Delegation, in der sich unter anderem Vertreter der deutschen Fleisch-, der Wein- und der Süßwarenindustrie versammeln.