27. Oktober 2018, 00:00 Uhr Detektivgeschichten "Bitte, unsere Karte"

Leo Martin hat zehn Jahre lang für den Geheimdienst ermittelt. Was er dabei gelernt hat, darüber schreibt er in seinem Buch "Ich krieg dich!"

Gerade ist der 200. Fall der "Drei ???" erschienen. Justus, Peter und Bob feiern also ein Jubiläum. Zeit für einen Realitätscheck ihrer Methoden - durch einen richtigen Geheimagenten.

Abgehört von Georg Cadeggianini

200 Fälle

"Etwa drei Fälle im Jahr sind für Geheimagenten normal. Wer bei uns 200 Fälle hinter sich hat wie die 'Drei ???', der ist uralt."

Telefonlawine

"Jeder ruft fünf Freunde an, die wieder dasselbe tun sollen. Und wer etwas weiß, meldet es direkt an die Zentrale am Schrottplatz? Telefonlawinen nutzen wir beim Geheimdienst nicht, dafür gibt es Alarmpläne. Da ist genau festgelegt, wer wen anruft (ja, mit Telefon), wenn schnell viele Leute mobilisiert werden müssen."

Dietrich-Set

"Schließanlagen sind heute sehr kompliziert. Ordnet ein Gericht Abhörmaßnahmen an, müssen wir unbemerkt in die Wohnung, um Wanzen anzubringen. Ein Dietrich-Set, wie Peter Shaw es oft dabei hat, hilft da nicht."

Kommissar Reynolds

"Die Polizei unterstützt eigentlich keine Privatermittler. Eher umgekehrt: Wenn wir als Geheimdienst wissen, dass Detektive wichtige Informationen haben, dann holen wir sie uns."

Darf ich Ihnen unsere Karte geben?

"Als Agent muss man ständig so tun, als ob man jemand anderes wäre. Wir nennen das 'Ansegeln unter Legende'. Am besten funktioniert eine Legende, die nahe an der Wahrheit liegt. Auf der Karte steht also alles Mögliche, aber nie Geheimdienst oder Justus Jonas."

Peilsender

"Es werden vor allem Autos gepeilt - und das ziemlich oft. Um sie Personen in die Tasche zu stecken, sind die Sender zu groß."

Recherche & Archiv

"Es gibt Spezialermittler im Geheimdienst, die nur in Archiven und Behörden unterwegs sind. Ein bisschen wie Bob Andrews."