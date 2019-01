18. Januar 2019, 19:16 Uhr Psyche Bin ich zu häufig traurig?

Immer mehr Menschen machen sich Sorgen, ob ihre negativen Gefühle normal sind oder ob sie eine Therapie brauchen. Wie man den Unterschied zwischen Problemen und psychischen Krankheiten erkennt.

Von Christina Berndt

Simon Wessely hat in diesen Tagen bestimmt aufmerksam zugehört: Wenn ein Mitglied des Königshauses oder auch nur einer aus dem Umfeld der Royals über seine Seele spricht, bedeutet das meist nichts Gutes für seine Patienten. Deshalb dürfte Wessely, der zurzeit so etwas wie Großbritanniens erster Psychiater ist, mit gemischten Gefühlen verfolgt haben, was James Middleton zu berichten hatte. Der jüngere Bruder von Prinz Williams Ehefrau Kate hat in der Daily Mail von seiner schweren Depression erzählt: Tagsüber habe er sich ...