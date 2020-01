Das Treffen findet in London statt. Es ist kurz vor Weihnachten, die Stadt ist voll. Die Leute shoppen wie verrückt. Auf der London Bridge verübt ein Fanatiker einen Messeranschlag. Dichtes Gedränge auch in der Hotellobby. Der Bestsellerautor Matt Haig sitzt in einem kleinen Nebenraum auf dem Sofa. Er trinkt Tee. Im Kamin knistert ein Feuer. Ruhe.